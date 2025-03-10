Eskişehir’de polis ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 85 şüpheli yakalanırken, 7 şahıs tutuklandı ve çok miktarda narkotik madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yapıldı. Kent genelinde 3-10 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda, 60 olaya müdahale edildi. Çalışmalar sonucunda 85 şüpheli yakalanırken, 7 şahıs tutuklandı ve 78 şahıs serbest bırakıldı. Yapılan aramalarda ise; 2 bin 463,04 gram metafetamin, 28 bin 396 adet sentetik ecza hapı, 22,98 gram esrar, 3 bin 204 adet ecstasy hap, 330,14 gram bonzai maddesi ve 2 adet hassas terazinin ele geçirildiği belirtildi.