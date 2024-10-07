Eskişehir’de polis ve jandarma ekiplerinin uyuşturucuyla ilgili gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda 42 şahsa işlem yapılırken, 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehirspor lige galibiyetle başladı Eskişehirspor lige galibiyetle başladı

Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma gerçekleştirildi. Kent genelinde 30 Eylül ila 7 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; 24 olaya müdahale edilip, 42 şahsa işlem yapılıp, 7 şüpheli tutuklandı ve 35 şahıs serbest bırakıldı. Ekiplerce ayrıca; 808,55 gram metamfetamin, bin 733 sentetik ecza, 1 kök, 123,21 gram esrar, 4 bin 441 ecstasy hap, 55,87 gram bonzai, 1,76 gram skunk, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 hassas terazi, 1 av tüfeği, 5 av tüfeği fişeği, 2 dedektör ve 15 tabanca fişeği ele geçirildi.

Kaynak: iha