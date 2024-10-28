Eskişehir’de polis ve jandarma ekiplerince uyuşturucuyla ilgili gerçekleştirilen çalışmalarda 50 şüpheliye işlem yapılırken, çok miktarda narkotik madde muhafaza altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma gerçekleştirildi. Kent genelinde 21-28 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, 34 olaya müdahale edildi. Çalışmalar sonucunda 50 şüpheliye işlem yapılırken, 6 şahıs tutuklandı ve 41 şahıs serbest bırakıldı. Ekiplerce ayrıca 109,30 gram metamfetamin, 322 adet sentetik ecza hapı, 333,71 gram esrar, 446 adet ecstasy hap, 611,60 gram bonzai ve 6 adet hassas terazi ele geçirildi.