Muğla genelinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 36 kişi tutuklandı.

Muğla genelinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 36 kişi tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1-31 Ocak tarihleri arasında il genelinde teknik ve fiziki takiple belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesinde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda satışa hazır uyuşturucu madde, 7 hassas terazi, 7 ruhsatsız tabanca, 402 tabanca mermisi, 2 ruhsatsız tüfek, 28 bin 205 lira, 4 bin 810 Euro, 7 bin 335 dolar ve 240 pound geçirildi.

Gözaltına alınan 36 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Operasyonlar çerçevesinde 58 kişiye de uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçlarından işlem yapıldı.