Çanakkale’de son bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında polis ekipleri tarafından 19 olaya müdahale edilirken, 22 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem gerçekleştirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İl Merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik son bir haftada operasyonlarda 19 olaya müdahale edilirken ve 22 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem gerçekleştirildi. İşlemleri akabinde 1 şahıs tutuklanarak, cezaevine teslim edildi. 1 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Ayrıca hakkında yakalama emri bulunan 3 şahıs ekipler tarafından yakalanarak işlemleri akabinde 1 şahıs tutuklanarak, cezaevine teslim edildi. 2 şahıs çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Yapılan yakalamalar neticesinde şüphelilerden 391,65 gram skunk, 60 gram esrar, 36,10 gram, metamfetamin, 1,37 gram bonzai, 7 adet sentetik ecza, 3 adet ecstasy ele geçirilirken, tüm maddelere el konuldu.