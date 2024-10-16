Karabük’te uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri kentte uyuşturucuya geçit vermiyor. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Temin ve Ticaretinin önlenmesi faaliyetleri çerçevesinde yürütülen istihbarı ve saha faaliyetleri sonucu 14-15 Ekim tarihlerinde düzenlenen iki ayrı operasyonda 7.81 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken A.G. ve M.O.G. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak ve Kullanmak (TCK-191) suçlarından adli işlem yapıldı.