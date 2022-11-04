Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son 1 haftada yapılan uyuşturucu operasyonlarında 12 şahıs mahkemece tutuklandı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son 1 haftada yapılan uyuşturucu operasyonlarında 12 şahıs mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucuyla mücadele soruşturmaları çerçevesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son 1 haftada 50 farklı uyuşturucu operasyonu yapıldı. ‘Kendal’ isimli narkotik köpeğinin de destek verdiği operasyonlarda 4 kilo 709 gram esrar, 55 gram metamfetamin, 81 adet sentetik ecza hap, 63 gram sentetik kannabinoid, 8 gram eroin ve 41 adet ectasy hap ele geçirildi. 57 şahsın işlem yapıldığı operasyonlarda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şahıslardan 12’si mahkemece tutuklanarak cezaevin gönderildi. Uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının aralıksız bir şekilde devam edeceği, uyuşturucu kullanıcı ve satıcılarına hiçbir şekilde göz açtırılmayacağı vurgulandı.

Olaylarla ilgili soruşturma sürüyor.