Karabük’te uyuşturucu madde ile yakalanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan uygulamada il merkezinde durumundan şüphelenilen bir araç ekiplerce durduruldu. S.Y., F.K., H.Y. ve E.Y. isimli şahısların üzerinde ve bulundukları araçta yapılan aramada daralı ağırlığı 57,09 gram olan metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.