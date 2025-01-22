Manisa’nın Soma ilçesinde bir şahsın evinde ve aracında yapılan aramada uyuşturucu maddelerle yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Manisa’nın Soma ilçesinde jandarma ekipleri tarafından M.G. (E/1984) adlı şahsın ikametinde ve aracında yapılan aramada 84 gram kubar esrar, 10 gram kokain, 28 adet sentetik ecza, 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 2 adet hassas Terazi, 50 bin 745 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.