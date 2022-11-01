Samsun’da bir kişi uyuşturucu madde ve hassas teraziyle yakalandı.

Samsun’da bir kişi uyuşturucu madde ve hassas teraziyle yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi’nde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı istihbar edilen D.A.G.’yi takibi aldı. D.A.G. ile fiziki temas kuran 2 şahıstan 1,29 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi Olayın devamında şüpheli şahsa ait ikamette yapılan aramada 2 parça halinde toplamda 13,51 gram metamfetamin maddesi, 2 kapsül sentetik ecza, 1 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat, 1 adet hassas terazi, 1 adet makas ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 1200 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili D.A.G. gözaltına alındı.