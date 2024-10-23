DENİZLİ (İHA) – Denizli’de Jandarma KOM ekiplerinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ve narkotik haplarla yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen başarılı operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamdan yapılan planlı ve takipli çalışmalar çerçevesinde hakkında “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti ile Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak” suçlarından aranma kaydı bulunan şüpheli, Jandarma KOM ekiplerince yakalandı.

Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüphelinin ikametinde yapılan aramada 15 gram esrar maddesi, 60 adet kırmızı reçeteye tabi narkotik/psikotrop hap, 10 gram metamfetamin maddesi, 15 bin kullanımlık ‘uç’ diye tabir edilen sentetik kannobinoid maddesi emdirilmiş kâğıt

ele geçirildi. Jandarmadaki ifadesinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.