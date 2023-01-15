Trabzon’un Araklı ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan evli çift tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Trabzon’un Araklı ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan evli çift tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Narkotik timi ve Araklı İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş timinin yaptığı saha araştırmaları ve istihbari çalışmalar sonucu Araklı ilçesindeki Yolgören Mahallesinde yaşayan Ö.B. (45) ve eşi D.B. (41) isimli çiftin uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Evli çiftin evine jandarma narkotik madde tespit köpeği Yatkın ve Duman’ın da katılımıyla düzenlenen operasyonda 840 gram kubar esrar, 50 gram kenevir tohumu ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan Ö.B. ve eşi D.B. sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.