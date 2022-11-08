İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kentte uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonları aralıksız sürüyor. Zehir tacirlerine nefes aldırmayan Narkotik ekipleri, operasyon çerçevesinde 2 şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan bir kişinin üzerinde arama yapan ekipler, şahsın iç çamaşırına gizlediği uyuşturucu maddeleri buldu. Ayrıca, şüphelilerin evlerinde de arama yapan ekipler, 300 gram uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirdi. Şüpheli 2 kişi ’uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 300 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 kişi ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı.

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