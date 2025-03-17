Aydın’ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araç sürücüsünün sağlık kurumunda yapılan testinde uyuşturucu madde etkisi ile araç kullandığı tespit edilirken şahsa 47 bin 842 TL idari para cezası uygulandı.

Aydın’da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Kuşadası ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde devriye esnasında sürücülüğünü V.E. isimli şüpheli şahsın yaptığı araç şüphe üzerine durduruldu. Şüpheli şahsın sağlık kurumunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Trafik Jandarması tarafından 47 bin 842 TL trafik idari para cezası uygulanan şahsın sürücü belgesine de 5 yıl süre ile el konuldu.