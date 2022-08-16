Uyuşturucu ile Mücadele Federasyonu (UMFED) Yusuf Budak, uyuşturucu madde bağımlıları için Afyonkarahisar’da 225 yataklı bir rehabilitasyon merkezi kurmak için çalışmalara başladıklarını ifade etti.

Uyuşturucu ile Mücadele Federasyonu (UMFED) Yusuf Budak, uyuşturucu madde bağımlıları için Afyonkarahisar’da 225 yataklı bir rehabilitasyon merkezi kurmak için çalışmalara başladıklarını ifade etti.

UMFED Yusuf Budak başkanlığında Afyonkarahisar’da kuruldu. Budak federasyonun, ‘maddeye değil hayata bağlan’ sloganıyla yola çıktığını belirterek, en büyük amaçlarının farkındalık yaratarak, halkın bilinçlenmesini sağlamak olduğunu dile getirdi. Uyuşturucu madde bağımlıları için Afyonkarahisar’da 225 yataklı bir rehabilitasyon merkezi oluşturmak için kolları sıvadıklarını belirten UMFED Genel Başkanı Yusuf Budak, “Türkiye’mizin 7 bölgesine 7 adet planlanan her bölgede bir tane olmak üzere rehabilitasyon merkezi projesini hayata geçireceğiz. Federasyonumuzun tanıtımı ve halkımızı bilinçlendirme adına 81 ilde 81 tanıtım bilinçlendirme festivalleri düzenleyeceğiz. Ayrıca bağımlı kardeşlerimizin hayat hikâyelerini konu alan 100 bölümlük dizi film çalışmalarımıza hız vererek farklı illerde çekilecek olan dizimizin oyuncularını da dizinin çekileceği illerde yaparak oyuncu seçmeleri ile belirleyeceğiz” dedi.