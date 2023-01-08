Aydın’ın Efeler, Nazilli ve Didim ilçelerinde uyuşturucu kullanan 6 şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Aydın’ın Efeler, Nazilli ve Didim ilçelerinde uyuşturucu kullanan 6 şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Efeler ilçesi Kızılcaköy Mahallesi’nde motorlu devriye esnasında park halinde bulunan bir araç içerisinde bulunan N.C., B.S. ve M.A. isimli 3 şüpheli üzerinde uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanma aparatı ile yakalandı. Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesi’nde ise devriye esnasında M.M. ve Ş.C. isimli 2 şahıs da şüpheli hareketleri sebebiyle yakalandı. Didim ilçesi Akköy Mahallesi’nde de devriye esnasında Ş.Y. isimli şüpheli şahıs uyuşturucu madde kullanırken suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin sevk edildiği sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edilirken, haklarında adli işlem başlatıldı.