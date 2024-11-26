Aydın’da jandarma ekiplerince uyuşturucu kullandığı tespit edilen 11 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre Bozdoğan, Buharkent, Germencik, Koçarlı ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda S.T., A.G., A.B., Ö.K., F.K., Ş.S., İ.C., N.D., N.E., A.Ö. ve A.K. isimli şüphelilerin uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında başlatılan adli sürecin devam ettiği öğrenildi.