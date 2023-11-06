DÜZCE(İHA) – Düzce’de Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışmalarda sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu ile mücadele sürüyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen sokak çalışmaları sonucunda 11 suç kaydı bulunan U.S.(40), 4 suç kaydı olan S.T.(48) isimli şüpheli şahsın yapılan araç aramasında daralı toplam 35 gram Sentetik Kannabinoid maddesi, 4.5 gram Metanfetamin maddesi, 1 adet Sentetik Ecza ele geçirildi.

2 şahıs hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.