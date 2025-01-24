Aydın’ın Koçarlı, Kuşadası ve Söke ilçelerinde yapılan çalışmalarda uyuşturucu kullanan şahıslar yakalandı.

Koçarlı, Kuşadası ve Söke İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda M.B.K, K,Ç, E.Y, Z.G.K, M.K, E.E, M.D, S.K, A.G, M.Ç, F.Ö isimli şüphelilerin uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. M.B.K, M.K, S.K isimli şüphelilerden bir miktar uyuşturucu madde (Esrar, Metamfetamin) ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi.