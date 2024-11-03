Aydın’da uyuşturucu kullandığı tespit edilen 8 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde uyuşturucuya yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre Buharkent, Germencik, İncirliova, Koçarlı ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda yakalanan Ö.Ö., G,Ş., A.Ş., E.D., F.K., U.A.M.K., M.K. ve D.Ş. isimli şüphelilerin uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Ayrıca 2 şüpheliden de uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor.