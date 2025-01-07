DÜZCE (İHA) – Düzce’de narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonlarda yakalanan 1 şahıs tutuklandı, uyuşturucu kullanan ve bulunduran 63 şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

Düzce’de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik polis ve jandarma ekiplerince operasyonlar yeni yılda da devam ediyor. Bu çerçevede Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 20 Aralık 2024 -5 Ocak 2025 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 48 olaya müdahale edilirken 1 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 63 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Çalışmalarda; 75 gram esrar, 18 adet sentetik ecza, 7 gram kokain, 200 gram bonzai, 1 adet ekstasy, 79 gram metamfetamin ve 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçildi.