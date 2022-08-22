Afyonkarahisar’da polis tarafından kumar oynatılan bir eve polis tarafından yapılan baskında 10 kişi suçüstü yapılırken, yakalanan şahısların yapılan GBT sorgulamasında ise birinin uyuşturucu kaçakçılığından 8 yıl 4 ay hapis cezası ile arandığı belirlendi.

Afyonkarahisar’da polis tarafından kumar oynatılan bir eve polis tarafından yapılan baskında 10 kişi suçüstü yapılırken, yakalanan şahısların yapılan GBT sorgulamasında ise birinin uyuşturucu kaçakçılığından 8 yıl 4 ay hapis cezası ile arandığı belirlendi.

Olay, kent merkezi Zafer mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmada mahalledeki bir evde kumar oynandığını tespit etti. Ardından adrese baskın düzenleyen ekipler içerde kumar oynayan 10 kişiyi gözaltına aldı. Adreste yapılana aramada ise oyun malzemeleri haricinde 1 adet uyuşturucu madde aparatı, 3 adet başlığı, 5 adet uyuşturucu hap, 1 adet silah kılıfı, 1 adet tabanca, 6 mermi, 1 adet şarjör ve 47 adet pokerde kullanılan pul ele geçirildi.

Olayın ardından A.Ç., isimli şahsa kumar oynanmasına yer temin etmek ve diğer 10 şahsa ise kumar oynamak suçundan toplamda 18 bin TL idari para cezası uygulandı.

4 işi gözaltına alındı

Gözaltına alınan şahısların yapılan Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulamalarında ise C.A., isimli şahsın silahlı tehdit ve kasten yaralama suçundan, Ş.M., isimli şahsın görevi yaptırmamak için direnmek suçundan ifadeye yönelik aramalarının olduğu, İ.A., isimli şahsın ise uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.