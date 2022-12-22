Ankara’da jandarma ekiplerinin zehir tacirlerine yönelik düzenlediği iki ayrı operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan bir zanlının evini uyuşturucu imali için seraya çevirdiği belirlendi.

Ankara’da jandarma ekiplerinin zehir tacirlerine yönelik düzenlediği iki ayrı operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan bir zanlının evini uyuşturucu imali için seraya çevirdiği belirlendi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu ticaret ve imalatının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde, 20 Aralık 2022 tarihinde Şereflikoçhisar ilçesinde yapılan incelemeler, araştırmalar ve alınan istihbari bilgiler doğrultusunda; F.K., N.K. ve Ş.K. isimli şahısların ev ve eklentilerinde uyuşturucu madde imal ettiği bilgisine ulaşıldı. Şereflikoçhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şahısların ev ve eklentilerinde yapılan arama sonucunda; 1,7 kilogram kubar esrar, 585 adet kenevir tohumu, 1 adet terazi, 3 adet ruhsatsız-yivsiz av tüfeği, 1 adet belgesiz kurusıkı tabanca, 22 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği ve 36 adet av tüfeği fişeği malzemeleri ele geçirildi.

Malzeme ve maddelere el konuldu, 1 kişi tutuklandı

Çankaya’da yapılan incelemeler, araştırmalar ve alınan istihbari bilgiler doğrultusunda ise; E.H. ve L.O. isimli şahısların ev içerisinde iklimlendirme sistemi kullanarak uyuşturucu madde imal ettiği bilgisine ulaşıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, şahısların farklı adreslerde bulunan evlerinde yapılan aramada; 6 kök kenevir (marijuana), 20 gram kubar esrar, 1 adet iklimlendirme çadırı, 5 adet sıvı bitki besini ve organik gübre, 2 adet fan, 3 adet ışık, 2 adet zamanlayıcı priz ve 1 adet dijital termometre ele geçirildi.

Bahse konu 2 olayda uyuşturucu maddelere ve malzemelere el konularak, toplam 4 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. 1 şahıs tutuklanarak Şereflikoçhisar Cezaevine teslim edildi.