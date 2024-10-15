Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kırkağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ürettiği belirlenen şüphelilere düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kırkağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ürettikleri belirlenen V.K. ve A.G.’nin evlerine baskın düzenledi. Operasyonda 3 bin 922 adet sentetik ecza hap, bin 122 adet extacy hap, 572 gram skunk, 3 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Şüpheliler V.K. ve A.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.