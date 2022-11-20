Aydın’ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir otobüste yolcu konumunda bulunan ve uyuşturucu ile yolculuk yapan şüpheli, narkotik köpeğinin tepki vermesi ile yakayı ele verdi.

Aydın’ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir otobüste yolcu konumunda bulunan ve uyuşturucu ile yolculuk yapan şüpheli, narkotik köpeğinin tepki vermesi ile yakayı ele verdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Uyuşturucu Madde İmalı, Ticareti ve Kullanımının Önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Söke ilçesi asri mezarlık önünde yapılan uygulama esnasında bir turizm firmasına ait yolcu otobüsü durduruldu. Otobüs içerisinde arama gerçekleştirilirken, narkotik köpeğinin yolcu olarak bulunan A.K. isimli şahsa tepki vermesi sonucu üst araması gerçekleştirildi. Yapılan aramada A.K. üzerinde yaklaşık 15 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan A.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

Ayrıca Söke ilçesi Bağarası Mahallesi’nde gerçekleştirilen devriye esnasında jandarma ekipleri yol kenarında bekleyen araçtan şüphelendi. Araç içerisindeki S.K.’nın üzerinde yapılan üst aramasında 1,83 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin hastane kontrollerinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edilirken hakkında adli işlem başlatıldı.