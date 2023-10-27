Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde kullandığı tırda uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirilen şoför tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin müşterek yaptıkları çalışma sonucu A.A. (37) isimli şahıs, kullandığı tır ile Tavşanlı ilçe girişinde yakalandı. Şahsın üzerinde ve narkotik köpeği ile araçta yapılan aramada 36.56 gram esrar, 2.38 gram bonzai, 0.44 gram metamfetamin, 7 adet ecza hap, 15 adet extacy hap, 1 adet tabanca ve 7 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.