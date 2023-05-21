Eskişehir’de uyuşturucu madde ile yakalanarak gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için yapılan uygulamada şüphelenilerek durdurulan İ.T.’nin yapılan üst aramasında 16,41 gram metamfetamin, 10 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 85 adet paketlemede kullanılan materyal ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 13 bin 400 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan hakim karşısına çıkan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.