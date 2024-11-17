Eskişehir’de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 kişi yakalanırken, çok miktarda narkotik madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar neticesinde 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 698 gram metamfetamin ve 5,21 gram esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.