Aydın’ın Söke ilçesinde uyuşturucu ile otobüs yolculuğu yapan 3 şüpheli şahıs jandarma ekiplerine takıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde kullanan veya satan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Söke ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrol faaliyeti esnasında bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüs firmalarında seyahat eden şahısların üst ve eşyalarında uyuşturucu madde köpekleri ile yapılan aramalarda A.U., Y.D. ve E.K. isimli şüpheli şahıslara ait olduğu tespit edilen bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.