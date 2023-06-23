Aydın’ın Söke ilçesinde yolcu otobüslerinde uyuşturucuya yönelik yapılan kontrollerde 3 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde satan ve kullanan şahıslara yönelik faaliyetler aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Söke ilçesinde uyuşturucu madde köpekleri ile yol kontrol çalışması gerçekleştirdi. Denetim esnasında durdurulan seyahat firmalarına ait yolcu otobüsleri kontrol edildi. Yapılan aramalarda 3 şüpheli şahsın üzerinde 30 gram esrar, 10 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.