Uyuşturucu ile Mücadele Federasyonu (UMFED) Genel Başkanı Yusuf Budak, uyuşturucu ile mücadele üniversite yönetimleri ile ortak çalışma yapacaklarını ifade etti.

Uyuşturucu ile Mücadele Federasyonu (UMFED) Genel Başkanı Yusuf Budak, uyuşturucu ile mücadele üniversite yönetimleri ile ortak çalışma yapacaklarını ifade etti.

Başkan Budak, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş’ı makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Karakaş, uyuşturucunun toplumsal bir problem olduğunu ve bununla mücadele etmede herkese büyük görevler düştüğünü ifade etti.

Ziyarette AKÜ Rektör Yardımcıları ve Uyuşturucu ile Mücadele Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri de hazır bulundu. Ziyarette Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Uyuşturucu ile Mücadele Federasyonu (UMFED) arasında yapılacak uyuşturucu maddelerine karşı yapılacak farkındalık çalışmaları görüşüldü.