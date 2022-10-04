Karabük’te uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde Eylül ayı içerisinde düzenlenen operasyonda 1 kilo 395 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 31 kişi hakkında işlem yapıldı.

Karabük’te uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde Eylül ayı içerisinde düzenlenen operasyonda 1 kilo 395 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 31 kişi hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri uyuşturucuya karşı çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Eylül ayında merkez ve ilçelerde yapılan operasyonlarda 1097 gram esrar, 28,73 gram metamfetamin, 232 adet sentetik hap, 22,61 gram skunk, 6 gram plaka esrar, 241,44 gram bonzai, çok sayıda uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat ve çok sayıda uyuşturucu madde içiminde kullanılan plastik aparatlar ele geçirildi.

Düzenlenen operasyonlarda yakalanan 31 kişiden 25’ine madde bulundurmak ve kullanmak suçundan, 6 şahsa da uyuşturucu madde temin ve ticaret suçundan işlem yapıldı.

Emniyetten yapılan açıklamada, “Şehrimizde vatandaşlarımızı ve özellikle gençlerimizi Uyuşturucu Madde ve türevlerinin zararlarından korumak adına yürüttüğümüz amansız mücadelemiz durmaksızın devam edecektir” ifadelerine yer verdi.