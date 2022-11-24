Şüpheli sevk edildiği adli makamlarca uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 23 Kasım tarihinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde Gönen ilçesi sorumluluk bölgesinde gerçekleştirilen şok uygulamada 41 gram eroin ele geçirilerek, 1 şüpheli yakalandı.

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