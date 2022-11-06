Uyuşturucu ile Mücadele Federasyonu (UMFED) Başkanı Yusuf Budak, uyuşturucu ile mücadelenin bir insanlık görevi olduğunu ifade ederek, bu konuda ayrıca hükümet ve İçişleri Bakanlığının operasyonlarının taktire şayan olduğunu ifade etti.

Uyuşturucu ile Mücadele Federasyonu (UMFED) Başkanı Yusuf Budak, uyuşturucu ile mücadelenin bir insanlık görevi olduğunu ifade ederek, bu konuda ayrıca hükümet ve İçişleri Bakanlığının operasyonlarının taktire şayan olduğunu ifade etti.

UMFED Başkanı Budak, yurt genelinde yürütülen uyuşturucu ile mücadele konusunda çalışmaları değerlendirdi. Uyuşturucu ile mücadelenin büyük bir kararlılıkla devam ettiğini dile getiren Başkan Budak, “Uyuşturucu ile mücadele bir insanlık görevidir. Son yıllarda uyuşturucu ile mücadele konusunda hükümetimizin ve İçişleri Bakanlığının yürüttüğü politikalar taktire şayandır. Bunu da polis ve jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonlarda ele geçirilen değişik türevlerdeki uyuşturucuların miktarından kamuoyu ve bu alanda Türkiye’nin en büyük uyuşturucu ile mücadeledeki federasyonlarından, STK’larından birisi olarak yakından bilmekteyiz. Bu konuda özellikle Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının yapmış olduğu operasyonlar taktire şayandır" diye konuştu.

“Bir elin nesi var, iki elin sesi var”

UMFED olarak uyuşturucu ile mücadele konusunda var olan derneklere de seslenen Başkan Budak açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“UMFED olarak ayrıca yurt genelinde uyuşturucu il mücadele konusunda dernekleri bir çatı altında toplamaya devam ediyoruz. Yurt genelinde yaklaşık olarak 300 tane uyuşturucu ve bağımsızlıklar mücadele derneği var. Herkes kendi alanlarında bağımlı kardeşlerimize destek olmak için kendi alanlarında mücadele veriyorlar. Ama bu konuda biz onlara şunu söylüyoruz ‘bir elin nesi var, iki elin sesi var gelin hepiniz UMFED bayrağı altında birleşelim ve kardeşlerimize yardımcı olalım.”