Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kente uyuşturucu madde girişini önlemek amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde 1 araç durduruldu. Aracın içerisinde yapılan aramada 5 bin 598 adet sentetik hap ele geçirildi. Araçtaki şüpheliler E.Ö. ve M.Y. ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan çıkarıldıkları sulh ceza hâkimliğince tutuklandı.

258’inci saatte Neslihan Kılıç’ı sağ kurtaran Hava İkmal personeli, çalışmalara devam ediyor

258’inci saatte Neslihan Kılıç’ı sağ kurtaran Hava İkmal personeli, çalışmalara devam ediyor

Eskişehir’de 5 bin 598 adet uyuşturucu hapla yakalan 2 şüpheli tutuklandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.