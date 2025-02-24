Antalya’nın Manavgat ilçesinde araç içerisinde sızan, trafik ve sağlık ekipleri tarafından güçlükle uyandırılan sürücü, aniden gaza basarak 100 metre ileride park halindeki otomobile çarptıktan sonra 3 metre yükseklikten aşağıya düşerek bir evin mutfağından içeri daldı. O anlar İHA kameralarına yansırken, araçtan güçlükle çıkartılan sürücünün avukat olduğu ve hastanede yapılan kan testinde uyuşturucu kullandığı belirlendi. Sürücüye 47 bin 842 TL para cezası uygulanıp, sürücü belgesine 5 yıllığına el konuldu.

Kasaplar Mahallesi Kasaplar Camii yakınlarında yol üzerinde çalışır vaziyetteki 07 BKY 58 plakalı BMW marka aracın sürücüsünün direksiyon başında hareketsiz durduğu, vatandaşların çabalarına rağmen tepki vermediği ihbarı Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ile sağlık ekiplerini alarma geçirdi.

1 saat boyunca uyandırmaya çalıştılar

Olay yerine gelen ekipler, kapısı kilitli aracın camına vurarak sürücüyü uyandırabilmek için yaklaşık 1 saat boyunca çaba harcadı. En sonunda kafasını kaldırarak etrafa bakınan araç sürücüsü, polislerin kapıyı aç ikazlarına aldırış etmeksizin gaza basıp yol kenarında bulunan çöp konteynerine çarptıktan sonra, çitleri parçalayarak yol kenarında park halindeki otomobile de çarpıp, yaklaşık 3 metre yükseklikten bahçeye düşerek, oradan da zemin kattaki evin mutfağına daldı. O onlar ise kayıttaki İHA kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sürücü hastaneye kaldırıldı

Vatandaşların şaşkın bakışları arasında yaşanan olayda büyük şans eseri kimsenin burnu bile kanamazken, araçtan trafik, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla çıkan otomobil sürücüsü, sedye ile yola çıkarıldıktan sonra polis ekibi eşliğinde ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Uyuşturucu kullandığı belirlendi

Alanya Barosuna bağlı avukat olduğu bildirilen B.S.’nin Manavgat Devlet Hastanesi’nde yapılan kan testinde birden fazla uyuşturucu madde kullandığı belirlenirken, Manavgat Emniyet Müdürlüğüne çekilen otomobilinde yapılan aramada da 50 tane yeşil reçete ile satılan uyarıcı hap ele geçirildiği bildirildi.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince B.S.’ye uyuşturucu etkisinde araç kullanmaktan 47 bin 842 TL para cezası uygulandı ve sürücü belgesine 5 yıllığına el konuldu. Ayrıca hakkında da adli işlem başlatıldı.

Diğer taraftan B.S.’nin otomobiliyle çarptığı park halindeki aracın, mutfaktan içeri girdiği evin sahibine ait olduğu belirlendi.