Aydın’ın Buharkent ilçesinde jandarma ekiplerinin dikkatinden kaçamayan ve uyuşturucu etkisinde araç kullandığı tespit edilen şüpheli yakalandı.

Buharkent İlçe Jandarma Komutanlığınca Ortakçı Mahallesi’nde uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcıları ve kullanıcılarına yönelik yol emniyet ve kontrol faaliyeti gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre denetimler esnasında ekipler, A.K. isimli şüphelinin idaresindeki aracı şüphe üzerine durdurdu. Yapılan kontrolde, bir adet uyuşturucu kullanma aparatı ve bir adet alüminyum folyo ele geçirildi. Ayrıca A.K. isimli şüpheli şahsın sağlık kurumunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, şahsa ayrıca 39 bin 679 TL trafik idari para cezası uygulandı.