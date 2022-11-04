Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından ilçeye kazandırılan ‘Uyumayan Kütüphane’ 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi araştırmacılara hizmette 2 yılını geride bıraktı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından ilçeye kazandırılan ‘Uyumayan Kütüphane’ 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi araştırmacılara hizmette 2 yılını geride bıraktı.

Talas girişi Atatürk Bulvarı üzerinde yurtların yanı başında yer alan ve 31 Ekim 2020 tarihinde görkemli bir törenle açılışı yapılan kütüphaneye ilgi her geçen zaman artarak büyüyor. 2 yılda 400 binin üzerinde vatandaş tarafından kullanılan merkez her yaştan araştırmacının uğrak adresi konumunda.

Talas’ın ‘altın’ kütüphanesi Altıntepe

Ayrıca 7/24 Kütüphane’nin ardından Talas’a kazandırılan Altıntepe Semt Kütüphanesi de vatandaşlar tarafından ilgi odağı oldu. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda çocuklara ve gençlere armağan amacıyla açılışı gerçekleştirilen Kiçiköy Mahallesi’ndeki Altıntepe Semt Kütüphanesi’nden de 67 bin 580 yararlandı.

Kütüphane hakkında düşüncelerini dile getiren öğrenciler çok faydalı bir kütüphane olduğunu kaydederek özellikle ders çalışma noktasında büyük katkı sağladığını söyledi.

Kütüphaneyi sürekli kullandığını söyleyen bir araştırmacı, “Kütüphaneyi çok faydalı buluyorum, öğretenim ve özellikle 7/24 oluşundan dolayı mesai saatlerimden sonra da kullanma imkanı buluyorum. Öğrencilerinde oldukça yoğun kullandığını görüyorum. Böyle bir hizmet sağladığı için Başkan Bey’e teşekkür ediyorum” dedi.

Alper Yılmaz isimli bir öğrenci de şunları de, “İnşaat mühendisliği yüksek lisans öğrencisiyim. Kütüphane çok güzel, gayet kullanışlı bir yer olmuş. Emeği geçenlerin gösterdikleri özenden dolayı teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Merkezin kafe ve çalışma alanları başta olmak üzere hizmetlerini çok beğendiğini ifade eden bir diğer öğrenci de çok faydalı hizmetler sunulduğunun altını çizerek Talas Belediyesi ve Başkan Yalçın’a teşekkürlerini iletti.