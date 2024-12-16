Karbonmonoksit gazının renksiz ve kokusuz yapısı nedeniyle zehirlenme durumunda fark edilmesinin zor olduğuna dikkat çeken Acil Tıp Uzmanı Dr. Cengizhan Keski, ısınmak için evlerinde soba kullanan vatandaşların rüzgârlı havalarda artan zehirlenme tehlikesine karşı uyumadan sobayı söndürmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Çekirge Devlet Hastanesi’nde görevli Acil Tıp Uzmanı Dr. Cengizhan Keski, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu. Özellikle rüzgârlı havalarda evlerde soba kullanımının karbonmonoksit zehirlenmesi tehlikesini arttırdığını vurgulayan Uzm. Dr. Keski, “Karbonmonoksit gazı, renksiz, kokusuz, tatsız bir gaz olduğu için zehirlenme durumunda kişi bunu anlayamayabilir. Bu yüzden soba kullanılan evlerde uyumadan önce sobanın söndürülmesi gerekmektedir. Ayrıca şofben ya da soba kullanılan odaların mutlaka gün içerisinde havalandırılması lazım” diye konuştu.

Sağlık kuruluşuna başvurun

Karbonmonoksit zehirlenmesinin ölüme sebebiyet verebilen ciddi bir durum olduğunun belirten Uzm. Dr. Keski, “Karbonmonoksit zehirlenmesi kandaki oksijenin taşınmasına engel olur ve dokular beslenemez. Kokusuz ve renksiz bir gaz olduğu için zehirlenme ilk etapta anlaşılamayabilir. Yorgunluk, bitkinlik hallerinde odayı havalandırmak, kişiyi temiz havaya çıkarmak ve sonrasında kişinin semptomlarının gerilediğini görmek gerekir. Eğer semptomlar gerilemiyorsa, bilinci hala kapalıysa uyku hali devam ediyorsa mutlaka sağlık kuruluşuna başvurmak gerekebilir” şeklinde konuştu.

Uzm. Dr. Keski son olarak soba bacasının çatıdan en az bir metre yukarıda olması gerektiğini dile getirerek bakımlarının mutlaka yetkili kişilerce yapılması gerektiğini vurguladı.