Kuşadası Belediyesi tarafından kentin sorunlarına uzun vadeli çözüm getirmek amacıyla yürütülen alt ve üst yapıyı yenileme çalışmaları Cumhuriyet ve Davutlar mahalleleri ile sürüyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde yürütülen çalışmalarda altyapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarda üstyapı çalışmaları yürütülüyor.

Kuşadası Belediyesi tarafından kentin sorunlarına uzun vadeli çözüm getirmek amacıyla yürütülen alt ve üst yapıyı yenileme çalışmaları Cumhuriyet ve Davutlar mahalleleri ile sürüyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde yürütülen çalışmalarda altyapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarda üstyapı çalışmaları yürütülüyor.

Kuşadası’nın uzun yıllardır çözüm bekleyen alt ve üstyapı sorunları bir bir çözülmeye devam ediyor. Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi’nde başlatılan yenileme çalışmalarında ilgili kurumlar tarafından alt yapısı yenilenen 50 bin metrekarelik alanı içine alan 22 sokakta yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Davutlar Mahallesi’nde bulunan Hürriyet Caddesi’nde ise ilgili kurumlar tarafından alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından üst yapı çalışmalarına başlandı. Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından kanalizasyon ve içme suyu hattı döşenen, AYDEM ve iletişim firması tarafından elektrik ve internet alt yapıları yenilenen 720 metre uzunluğa sahip Hürriyet Caddesi’nde yol yapım çalışmaları sürüyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde 8 bin 500 metrekarelik alanda yürütülen kilit parke taşı çalışmalarının sona ermesinin ardından Davutlar Mahallesi’nin önemli bir sorunu daha çözüme kavuşmuş olacak.