Siirt’te 20 Aralık’ta ranzadan düşüp beyin kanaması geçiren 16 aylık Yasin Nas, tedavi gördüğü Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün akşam hayatını kaybetti.

Siirt’te 20 Aralık’ta ranzadan düşüp beyin kanaması geçiren 16 aylık Yasin Nas, tedavi gördüğü Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün akşam hayatını kaybetti.

Olay, kent merkezi Afetevler Mahallesi’nde, bir sitedeki apartman dairesinde meydana geldi. 16 aylık olan Yasin Nas, uyurken ranzadan düştü. Ağır yaralanan Yasin bebek, ailenin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Beyin kanaması geçirdiği belirlenen minik Yasin, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Yasin bebek, dün akşam saatlerinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hastanedeki işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Yasin bebek, gözyaşlarıyla toprağa verildi.