Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Bayındır Parkı’nda düzenlenen iftarda hiçbir çocuğun eğitimde fırsat eşitliği şansından mahrum kalmadığı bir ortam oluşturmaya gayret ettiklerini belirtti.

Antalya’da Muratpaşa Belediyesinin iftar sofrası bu kez Meltem, Bayındır ve Soğuksu mahalleleri için kuruldu. Bayındır Park’ta kurulan iftar sofrası için hazırlıklar saatler öncesinden başladı. İftar için parka önce masa ve sandalyeler yerleştirildi, ardından belediyenin aşevinde hazırlanan ve çorba, kuru fasulye, pilav ve tatlıdan oluşan iftar yemekleri getirildi. İftar saati yaklaşınca alanının 5 ayrı noktasından sıcak yemekler dağıtıldı. Ezanın okunmasıyla birlikte Muratpaşa’nn iftar sofrasında oruçlar açıldı.

Muratpaşa iftarında, Başkan Uysal’la birlikte 15 Temmuz Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği Genel Başkanı Zeki Kılıç ve eşi, Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Antalya Şube Derneği Başkanı Hanifi Eker ve dernek üyeleri de yer aldı.

Başkan Uysal, iftarın ardından yaptığı konuşmada, Muratpaşa’nın bir dayanışma kenti olduğunu söyledi. Uysal, “Elini uzatan kimsenin elinin havada kalmadığı, buna gayret eden, bunu başarmaya çalışan bir şehiriz” dedi. Hiçbir çocuğun eğitimde fırsat eşitliği şansından mahrum kalmadığı bir ortam oluşturmaya gayret ettiklerini belirten Başkan Uysal, “Engelli, dayanışmaya ihtiyacı olan bütün yurttaşlarımızın yanında olan bir kent inşa etmeye çalışıyoruz. Sizler sayesinde de bu hususta epey yol aldık. Birbirini anlayan, seven sayan, önyargısız yaklaşan bir komşuluk kültürünü ayakta tutmaya gayret ettik” diye konuştu.