Hak-İş Konfederasyonu Şırnak İl Başkanı Nevzat Uysal, “Cumhuriyetimizin bize sunduğu kazanımları korumak ve geliştirmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Hak-İş Konfederasyonu Şırnak İl Başkanı Nevzat Uysal, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeni ile bir açıklama yaptı. Birinci Dünya savaşında Türk topraklarını kendi aralarında bölüşen emperyalist devletlere karşı verilen kutlu davada emperyalist güçlerin beklemedikleri bir direnç ile karşılaştıklarını ve bugün de Türk’ün topraklarına göz dikmeye çalışanların aynı hazin son ile karşılaşacaklarını belirten Uysal, “Türk topraklarını harita üzerinde kendi aralarında bölüşen emperyalist güçler, vakit geçirmeden işgal girişimlerine başladılar. Olayın vahametini hemen fark eden başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatansever askerler ve aydınlar, kendilerini bu vatana ait hisseden tüm kesimler, çeşitli platformlarda bir araya gelerek milli direniş ruhunun ilk taşlarını döşediler. Düzenlenen kongrelerle, tamimlerle milli birlik ve beraberlik ruhu, vatan ve millet bilinci aşılanarak işgalci güçlere karşı milli mücadeleyi fiilen başlattılar. Milli ve manevi değerlerini her şeyin üstünde tutan vatansever Anadolu çocukları; genci, yaşlısı, kadını ve çocuğuyla top yekun bir mücadeleyle işgalci güçleri geri püskürterek geldikleri yere geri gönderdiler. Yapılan Lozan Barış Antlaşması ile savaş fiilen bitmiş oldu" dedi.

"Kazanımlarımızı korumak ve geliştirmeye devam edeceğiz"

Cumhuriyet’in özellikle işçi sınıfına kazandırdığı kazanımları korumak ve geliştirmeye devam edeceklerini ifade eden Uysal, “Cumhuriyet, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu bir yönetim biçimidir. Bu değer, işçi sınıfının da eşit haklara sahip olmasını sağlamak için mücadele etmemizin temelidir. Cumhuriyetimizin bize sunduğu kazanımları korumak ve geliştirmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, Cumhuriyet Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı.