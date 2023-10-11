Denizli-Afyonkarahisar yolu üzerinde uyukladığı iddia edilen sürücünün kontrolünden çıkan lüks araç, ters devrildi. Sürücü, maddi hasar oluşan kazayı yara almadan atlattı.

Edinilen bilgiye göre; Denizli - Afyonkarahisar karayolunda seyir halinde olan A.B. (35) idaresindeki 34 TC 7460 idaresindeki lüks otomobil, iddiaya göre sürücüsünün uyuklaması sonucu kontrolden çıktı. Bir süre zikzaklar çizen araç, önce orta refüjdeki bariyerlere çarptı daha sonrasında ise ters devrilerek yolun kenarına savruldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrasında araçtan kendi imkanlarıyla inen sürücü kazayı yara almadan atlattı. Araçta maddi hasara neden kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.