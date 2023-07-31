Karaman’da gece saatlerinde uykusundan uyandırılarak evinin kapısında öldürülen 24 yaşındaki Mehmet Ali Başar, son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün gece saat 01.15 sıralarında İmaret Mahallesi 169. Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın son katındaki dairede yaşandı. İddiaya göre, eve gelen kimliği belirsiz kişiler, annesi ile birlikte yaşayan Mehmet Ali Başar’ın (24) kaldığı binaya geldi. Şahıslar daha sonra Mehmet Ali Başar’ın yaşadığı dairenin zilini çalarak kapının açılmasını bekledi. Şüpheliler, uykudan uyanarak kapıyı açan Mehmet Ali Başar’a tabanca ile ateş etti. Başar, göğsüne isabet eden 2 kurşunla evinin kapısında kanlar içinde yere yığıldı. Ağır yaralanan Mehmet Ali Başar, ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Otopsi işlemleri tamamlanan Başar’ın cenazesi bugün yakınlarına teslim edildi. Başar için Ahmet Yesevi Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Namaza Başar’ın ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından cinayete kurban giden Başar’ın cenazesi Hamidiye Mahallesi’ndeki şehir mezarlığında defnedildi.

Cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma devam ederken, olayla ilgili Başar’ın boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı öğrenilen eşi E.B.’nin de aralarında bulunduğu 6 kişinin gözaltında olduğu öğrenildi.