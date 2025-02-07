Son yıllarda Türkiye'de gençlerin uyku alışkanlıklarında gözle görülür bir bozulma yaşanıyor. Yoğun okul temposu, sınav stresi, sosyal medya bağımlılığı ve gelecek kaygısı gibi faktörler, gençlerin uyku düzenini olumsuz etkiliyor.İSTANBUL (İGFA) - Özellikle gençler için ruh sağlığı üzerinde ciddi etkileri olduğunu dile getiren Uzman Klinik Psikolog Kaan Üçyıldız konu hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Son yıllarda yapılan araştırmalar, Türkiye'deki gençlerin büyük bir bölümünün yeterince uyumadığını gösterdiğini belirten Psikolog Üçyıldız, özellikle sınav dönemlerinde ve stresli zamanlarda uyku sorunları daha da arttığına dikkati çekerek, "Uykusuzluk, sadece yorgunluğa değil, aynı zamanda sinirlilik, kaygı, depresyon ve konsantrasyon sorunlarına da yol açabiliyor. Günümüzde gençlerin uyku düzenini bozan en önemli faktörlerden biri sosyal medya ve teknoloji bağımlılığıdır. Akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayarlar, gençlerin yatmadan önce uzun saatler boyunca ekranlara maruz kalmasına neden oluyor. Bu durum, melatonin hormonunun salgılanmasını engelleyerek uykuya dalmayı zorlaştırıyor" dedi.

GELECEK KAYGISI VE SINAV STRESİ DE ETKİLİ

Türkiye'deki gençlerin gelecek kaygısı ve sınav stresi de maalesef uyku sorunlarına katkıda bulunduğunu belirten Üçyıldız, yoğun ders programları, sınav stresi ve gelecek kaygısının gençlerin uyku düzenini olumsuz etkilediğini ve bu durumun gençlerin hem fiziksel hem de ruhsal sağlığını tehdit ettiğini söyledi.

Uykusuzluğun ruh sağlığına olan etkilerini en aza indirmek için öncelikle uyku hijyenine dikkat edilmesi gerektiğine dikkati çeken Uzman Klinik Psikolog Kaan Üçyıldız, "Uyuma ve uyanma saatlerinin belli bir düzene alınması için bir uyku programı oluşturmak yararlı olabilir. Yatmadan önce teknolojik cihazları kullanmamak ve stresi yönetmek için gevşeme egzersizleri uygulanabilir. Ayrıca, gün içerisindeki sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz de uyku kalitesini artırmaya yardımcı olabilir. Bu konuda ebeveynlere büyük görev düşüyor. Ebeveynlerin de gençlerin uyku düzenine dikkat etmesi ve onları bu konuda bilinçlendirmesi gerekiyor. Çocuklarının uyku alışkanlıklarını takip etmek, onlara uyku hijyeni konusunda rehberlik etmek ve teknolojiyi kullanımını sınırlamak, ebeveynlerin önemli görevleri arasında yer alıyor" diye konuştu.