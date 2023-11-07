Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesinde Göğüs Hastalıkları Uzmanı ve eğitimli sağlık personeli ile hizmet veren 3 yataktan oluşan Uyku Apne Ünitesi, 1 yılda 687 hastaya hizmet verdi.

Konuyla ilgili Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinden yapılan açıklamada, “Uyku Ünitemizde 1 yılda 466 Polisomnografi çekimi yapılmış olup apne teşhisi konulan 221 hastaya evlerinde kullanacakları Cpap-bpap basınç ayarları yapılmıştır. Toplamda uyku sorunu yaşayan 687 hastamıza hizmet verildi. Uykuda horlama, nefes kesilmesi, nefes darlığı ve boğulma hissiyle uyanan, uyku esnasında diş gıcırdatma gibi şikayetleri olan hastalarımız ev ortamı hassasiyetinde oluşturulan özel odalarda uyurken gece boyu kayıt işlemleri gerçekleştiriliyor. Kayıt edilen sonuçlar ise daha sonra ilgili uzman hekim tarafından değerlendiriliyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanımız Dr. Hasan Tütüncüler tarafından Pazartesi ve Perşembe günleri uyku polikliniği yapılıyor. Şikayeti olan hastalarımız bu günlerde polikliniğimizden hizmet alabiliyor” denildi.