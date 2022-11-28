Altıeylül Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri dahilinde tiyatronun sevilen oyuncuları Süheyl ve Behzat Uygur kardeşleri ‘Hey Gidi Günler’ adlı tiyatro oyunu ile Hasan Can Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşturdu. Süheyl-Behzat Uygur Tiyatrosu, Altıeylül’de sahneledikleri “Hey Gidi Günler” adlı tiyatro oyunuyla izleyenleri kahkahaya boğdu.

Altıeylül Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri dahilinde tiyatronun sevilen oyuncuları Süheyl ve Behzat Uygur kardeşleri ‘Hey Gidi Günler’ adlı tiyatro oyunu ile Hasan Can Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşturdu. Süheyl-Behzat Uygur Tiyatrosu, Altıeylül’de sahneledikleri “Hey Gidi Günler” adlı tiyatro oyunuyla izleyenleri kahkahaya boğdu.

Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin "Hey Gidi Günler adlı Şarkılı İnteraktif Komedi oyunu Hasan Can Kültür Merkezi’nde sahnelendi. 500 kişilik salonu tıklım tıklım dolduran seyirciler çok keyifli iki akşam yaşadı. Tiyatrolar, konserler ve birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Hasan Can Kültür Merkezi ‘ne gelen vatandaşlar düzenlenen organizasyondan dolayı Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı’ya teşekkür ettiler.

Belediyenin asli unsurları olan şehri imar ve inşa faaliyetlerinin yanında kültür ve sanat faaliyetlerinin de bir ihtiyaç olduğunu söyleyen Başkan Avcı: “Bizler Altıeylül’ümüz için durmadan yorulmadan gayret gösteriyor, bunun yanında Altıeylül’ümüzü bir kültür-sanat kenti haline getirmek için de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu hafta sonu da rahmetli büyük usta Nejat Uygur’un kıymetli oğulları Süheyl-Behzat Uygur kardeşleri “Hey Gidi Günler” adlı oyunlarıyla Altıeylül’ümüzde misafir ettik. Oyun çok keyifliydi. Büyük ustanın çocukları da aynı şekilde babalarının izinden gidiyorlar. Kendilerine gösterdikleri başarılı sahne performansları için çok teşekkür ediyorum. Kültür-sanat faaliyetlerimizi böyle etkinliklerle sürdürmeye devam edeceğiz. Bu salonda böyle etkinliklerde vatandaşlarımızla bir araya gelmekten her zaman mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.