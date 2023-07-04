Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nurhan Barutçu, uygunsuz ayakkabı giyilmesinin ayaklarda ağrılara neden olabileceğini ifade ederek, “Aşırı kullanım veya tekrarlayan zorlanmalar kronik ayak bileği ve ayak ağrılarına yol açabilir” dedi.

Yaş ilerledikçe kişilerde daha fazla görülmeye başlanan ve günlük yaşam kalitesini ciddi oranda olumsuz etkileyen ayak ağrılarına ilişkin açıklamalarda bulunan Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nurhan Barutçu, ayaklarda oluşan ağrılara sebep olan etkenleri sıraladı.

Kadınlarda daha fazla görülüyor

Dr. Barutçu, ayak ağrısının büyük bir sağlık problemi olduğunu ve yaş ilerledikçe artış gösterdiğini belirterek, bu ağrıların genellikle uygunsuz ayakkabı giyilmesine bağlı olarak gelişen ağrılar olduğuna dikkat çekti. Ayak ağrılarının kadınlarda erkeklere göre 9 kat daha fazla görüldüğünü dile getiren Dr. Nurhan Barutçu, "Aşırı kullanım veya tekrarlayan zorlanmalar kronik ayak bileği ve ayak ağrılarına yol açabilir. Ayak problemlerinde yaş yanında kadın cinsiyetin, şişmanlık ya da kireçlenme, şeker hastalığı gibi kronik hastalıkların da varlığı öne çıkmaktadır. İleri yaşlarda ayak problemleri günlük yaşam aktivitelerini etkilemekte, denge ve yürüme problemlerine, düşme riskinin artışına neden olarak yaşam kalitesini düşürmektedir" dedi.

Ağrıların kaynağı nedir?

Ayaklarda meydana gelen ağrılara neden olan etkenleri ve bu ağrıların arkasında olabilecek nedenleri de belirten Dr. Barutçu şu ifadeleri kullandı:

“Ayak ve ayak bileği ağrıları romatizmal veya ortopedik bir problemden kaynaklanabilir. Ağrı, ayak ve ayak bileğinin eklem ve kemiklerinden, eklem çevresindeki yumuşak doku yapılarından, periferik sinirlerden, damar yapılarından kaynaklanabilir. Belden veya dizden yansıyabilir. Ayak ağrılarının kesin tanısı, eklemlerin, yumuşak dokuların, sinir ve damarların, bel ve dizin dikkatli değerlendirilmesi ile mümkün olur."