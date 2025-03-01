Elektrik Mühendisleri Odası Kayseri İl Temsilcisi Özgür Çakıcı, altyapıya uygun olmayan araç şarj istasyonlarında fazla elektrik akımı dolayısıyla yangın çıktığını söyleyerek, "Vatandaşlar apartmanlara ve evlerine bilinçsiz olarak şarj istasyonu kurdurmaya çalışıyorlar" dedi.

Apartman ve evlere bilinçsiz şekilde şarj istasyonu kurulmaya çalışıldığını söyleyen Elektrik Mühendisleri Odası Kayseri İl Temsilcisi Özgür Çakıcı, "Özellikle elektrikli araçların kullanımı son zamanlarda bayağı arttı. Bu da doğal olarak elektrikli araçların şarj edilmesi için gerekli altyapıların oluşturulmasını doğurdu. Ancak günümüzde maalesef bununla ilgili bir yasa henüz daha ortaya konmadı. Kullanıcılar bilinçsiz olarak apartman ve dairelerine bunun altyapısını kurdurmaya çalışıyorlar. Bunları yaparken de dağıtım şirketlerinden gerekli izinlerin alınarak, oradaki dağıtım şirketinin mevcut altyapısına uygun, bu işi bilen, profesyonel mühendisler tarafından projeleri çizilerek ona göre kurulması gerekiyor şarj istasyonlarının. Çünkü uygun kurulmayan şarj istasyonlarında son günlerde araç yanmaları, elektrikten şarj istasyon yangınları tarzda sorunlarla karşılaşıyoruz" dedi.

Çakıcı, istasyonların akımı fazla çektiği için altyapıya uygun kurulmayan yerlerde kablo ısınmalarının yangına sebep olduğunu söyleyerek, "Bu yangınların özellikle 2 nedeni var. Birinci ve ana nedeni bahsettiğimiz gibi şarj istasyonlarının plansız kurulması, gerekli altyapıların olmaması. Araç şarj istasyonları fazla akım çektiklerinden dolayı bunu desteklemeyen altyapılar da enerjiyi fazla çektiği zaman kablolar ısınır ve yangın çıkar. İkincisi de araçların aküleri ile ilgili bir sistemden dolayı yangın çıkıyor. Özellikle şarjda iken araçların yandığını görebiliyoruz. Bu da araçların üretim bandındayken zaten elektrikli araçların ona göre özellikle lityum iyon pillerin olduğu yerler özel çeliklerle korunuyor. Fakat bazı firmalarda üretimden kaynaklı bu çeliklerin tam güvenlik önlemi alınmadığı için, herhangi bir darbede veya tam şarjın yüzde 20’nin altına inmemesi yüzde 80’in üzerine de çıkmaması gerekiyor. Bunlar da kullanım kılavuzlarında ve araç akülerinin garanti şartlarında bellidir. Bunlara sirayet etmek gerekiyor. Akülerin aşırı ısınmasından yada soğumasından dolayı da bu tarz yangınlar çıkabiliyor" ifadelerini kullandı.